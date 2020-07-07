هيئة الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة بمناطق المملكة

الأحساء تتصدر بـ49.8 درجة مئوية..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم.
وتصدرت الأحساء القائمة بتسجيل 49.8 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، تليها محافظة الدمام بـ 49.4 درجة مئوية بينما سجلت الرياض 47 درجة مئوية تليها رفحاء 46 درجة مئوية، ثم القيصومة 45.6 مئوية، ثم وادي الدواسر 44 درجة مئوية.
وسجلت الباحة وخميس مشيط أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 31 درجة مئوية، تليها أبها حيث سجلت 32 درجة مئوية.
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