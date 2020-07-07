الطيران المدني: تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم

أعلنت هيئة الطيران المدني، الثلاثاء، عن تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم.

وقالت هيئة الطيران عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنَّ خطوة تطبيق الإقرار الإلكتروني تأتي استكمالًا لالتزامها بأمن وسلامة المسافرين، بالتعاون مع الجمارك السعودية، في إطار العمل المستمر على تحقيق التحول الرقمي وتيسير الخدمات المشتركة.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودي إبراهيم الروساء، أنَّ الرحلات الداخلية أتت بعد قرار استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وباستخدام الناقلات الوطنية، مشيرًا إلى عودة 55 ألف مواطن ومواطنة منذ أبريل الماضي، عبر مبادرة «عودة آمنة».

وأوضح الروساء في مقابلة مع العربية، أنَّ التشغيل كان تدريجيًّا، استجابة مع الدليل الإرشادي الموجه للمسافرين والعاملين في المطارات في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي داخل المطار والاستخدام الإلكتروني للتذاكر والتعاملات النقدية.

Advertisements

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أعداد المسافرين على متن الناقلات الوطنية منذ استئناف الطيران الداخلي؛ حيث سافر أكثر من 750 ألف شخص بين مختلف مدن المملكة عبر 9700 رحلة، وذلك منذ الـ31 من شهر مايو الماضي.

أمَّا فيما يتعلق بمبادرة «عودة آمنة» التي يعود بموجبها المواطنون السعوديون الراغبون من الخارج، فقد أعادت 55 ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقها في الـ5 من أبريل.

وكانت الهيئة قد سخرت إمكاناتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية: «مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة».

كما شملت مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، ومطار حائل الدولي؛ حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.