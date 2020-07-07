رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا

دون الحاجة لخدمات من يتقاضون المال..
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكين المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة إلى لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.
وقالت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يمكن للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات».
للدخول على رابط تحديث البيانات الخاص بوزارة الموارد البشرية، اضغط هنا.
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