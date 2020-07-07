بالفيديو.. حاملو جواز السفر السعودي يدخلون 77 دولة دون تأشيرة

تقدم 8 مراتب عالميًا..

أثبت جواز السفر السعودي قوته ومكانته خلال أزمة فيروس كورونا واستطاع التقدم بقوة إلى مراتب عالمية، وأصبح يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة دون تأشيرة. وبحسب تقرير عرضته قناة «الإخبارية» فإنَّ قوة الجواز السفر السعودي ارتفعت وفق مؤشر «هينلي باسبورت»، حيث تقدم 8 مراتب عالمية، فأصبح يحتل المركز 67 عالميًا. يشار إلى أنَّ مؤشر «هينلي باسبورت» يقدم ترتيبًا لـ 199 جواز سفر حول العالم.

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