الزكاة والدخل تضبط 1600 مخالفة بعد تحديث ضريبة القيمة المضافة

نفذت الفرق الميدانية في الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية واسعة النطاق في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الستة أيام الماضية؛ وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتطبيق النسبة المحدثة للضريبة 15% منذ بدء تنفيذها مطلع شهر يوليو الجاري.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية المنفذة منذ انطلاق الحملة قبل ستة أيام 2,225 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 1,685 مخالفة ضريبية، تمثلت معظمها في عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل التاجر نسبةً أقل من الضريبة المستحقة.

وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد المخالفات المضبوطة بـ201 مخالفة، تليها جدة بـ181، والأحساء بـ155، حيث تم تنفيذ هذه الزيارات التفتيشية على عدة قطاعات تجارية في الأسواق المحلية، مثل التجزئة، المطاعم، والتجارة العامة.

وسجّل قطاع التجزئة عدة مخالفات ضريبية، جاءت مدينة الدمام على رأسها بـ107 مخالفات، ثم جدة بـ89، والأحساء بـ79، كما سجل قطاع المطاعم عدة مخالفات ضريبية، حيث جاءت مدينة الدمام أولًا بـ78 مخالفة، ثم مكة المكرمة بـ63، والأحساء بـ62، وأخيرًا قطاع التجارة العامة بعدة مخالفات، كانت الرياض على رأسها بـ64 مخالفة، تلتها بريدة بـ19 مخالفة، ثمّ مكة المكرمة بـ14 مخالفة.