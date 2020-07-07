طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

كشفت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، عن انتهائها من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»،«تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.. يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشر».

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويتيح أبشر المرور، عددًا من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، من ضمنها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو اللوحة أو المخالفة.

وحددت منصة أبشر المرور، خطوات وآلية الاستعلام عن المخالفات المرورية سواء كانت المخالفة من الفئة الأولى أو حتى الفئة السابعة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل في :

- قم بالدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر المرور (من هنا)

- اكتب في الخانة المحددة رقم الهوية صحيحًا.

- اكتب الرمز المخصص للمستخدم الخاص بك.

- اضغط على كلمة عرض ثم انتظر ثواني معدودة.

- قم بملء الحقول بالبيانات المطلوبة.

- ستظهر لك المخالفات والغرامات كافة

استعلام المقيم عن المخالفات

كما يمكن للمقيمين الاستعلام عن المخالفات المرورية، عبر منصة أبشر المرور، وفقًا للخطوات والإرشادات التي حددتها وأعلنت عنها إدارة المرور، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» والمتمثلة في:

الدخول إلى موقع أبشر عبر الرابط التالي اضغط هنا

الذهاب إلى قائمة «أفراد» في الصفحة الرئيسية أولًا.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.

إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية.

سيتم عرض تفاصيل المخالفة المرورية وآلية السداد، إما عن طريق رابط إلكترونيّ أو عبر المنفذ الحدوديّ.

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الاعتراض على المخالفات المرورية

وأشار ت إدارة المرور, في مطلع فبرايرالماضي, إلى أنها أتاحت خدمة «الاعتراض على المخالفات المرورية» عبر تطبيق «أبشر المرور» للأجهزة الذكية.

وأوضحت إدارة المرور، أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي, تتم عن طريق الخطوات التالي:

الدخول أولًا لحساب المستخدم في موقع أبشر.

يتم اختيار «خدماتي» ثم «المرور».

اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

تمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر المرور, من الاعتراض على المخالفات المرورية, وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين, وفق هذه الاشتراطات:

- يجب أن يكون المعترض مسجَّلًا ومفعّلًا في بوابة وزارة الداخلية.

- يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

- يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

- لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة والمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.

- يتوجب السداد بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

- يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

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