شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020 توفي، اليوم، الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

Advertisements ونعى الديوان الملكي السعودي الفقيد في بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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