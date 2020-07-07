شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني أوضاع المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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