السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:39 مساءً, 7 يوليو 2020 م المناطق_واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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