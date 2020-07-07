شكرا لقرائتكم خبر عن 138 حديقةً ومتنزهاً جاهزة لاستقبال الزوار والمصطافين بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جهزت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها نحو ١٣٨ حديقة ومتنزها، ووفرت مختلف الخدمات ضمن خطط متكاملة استعداداً لموسم صيف هذا العام ولاستقبال الزوار والمصطافين.

كما قامت بزراعة ٧٦٥.٠٠٠ من الزهور والشجيرات، وعمل صيانة بمساحة ٢٣٨.٠٠٠ متر مربع للمسطحات الخضراء، وتجهيز ٢٨٢ مجموعة ألعاب أطفال وألعاب لياقة وتحسين وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية والساحات، والقيام بأعمال الصيانة والنظافة التي شملت دورات المياه والساحات، والعناية بجميع مرافق الحدائق والشوارع الرئيسية وتجهيز فرق عمل صباحية ومسائية لتكثيف الرقابة الصحية على المحال والمنشآت الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات والمطابخ والمسالخ، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

كما عملت الأمانة على تركيب أرضيات مطاطية لألعاب الأطفال بمساحة ٦٨٠٠ متر مربع ، وتركيب ٥٨١ مظلة بالحدائق والمتنزهات، وصيانة ١٩٢٢٠ دورة مياه في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، وصيانة مساحة ٤٢.٠٠٠ متر مربع من الأرصفة والبلدورات، وتحسين وتجميل ٤٠ مدخلا ومحورا، وتنفيذ ٣٦٥ جولة تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية لموسم الصيف.

وبلغت كميات الرش والإصحاح البيئي اليومي لموسم الصيف نحو ١٠٢٩٠ لترا، وتنفيذ ٣٢٨٥ إجراء احترازيا لزوار الحدائق والمتنزهات، شملت لوحات توعوية وتوزيع كمامات وبروشورات على الزوار ، كما استُخدمت ٩٥٥٥ لترا في أعمال التعقيم والتطهير للمتنزهات والأماكن العامة.