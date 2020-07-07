شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري السيول في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر في محافظة حضرموت، اشتملت على توزيع 40 خيمة و240 بطانية، و800 بساط، استفاد منها 240 فردا في مناطق: الغياضات، جول غروب، الفرش، خلل، خمرة، المعابر، غبارة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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