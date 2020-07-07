«استشاري شؤون الحرمين »: نحرص على حج آمن 

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عقد المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم جلسته الدورية برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبحضور أعضاء المجلس. وناقش المجلس ما وصلت إليه استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ, والإجراءات الاحترازية المتبعة عند وصولهم بإذن الله. وأكد استعداد الرئاسة ومنسوبيها لبذل الغالي والنفيس في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وأنهم حريصون كل الحرص على أن يؤدي الحجاج مناسكهم آمنين مطمئنين سعيدين فرحين بما منَّ الله عليهم به.

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