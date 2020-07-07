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نادي الشهيد يمنح العضوية الشرفية لرئيس بلدية محايل

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2020-07-07

نادي الشهيد يمنح العضوية الشرفية لرئيس بلدية محايل

متمنيًا التوفيق للفريق في الموسم المقبل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

قدم مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي، برئاسة محمد الحسين الفلقي، العضوية الشرفية لرئيس بلدية محايل عسير سعيد علي حافظ.

وحضر اللقاء الذي شهد منح العضوية الشرفية لرئيس بلدية محايل عسير، نائب رئيس نادي الشهيد الرياضي، علي يحيى الرايقي وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن جانبه، أبدى حافظ سعادته بهذا التكريم، وقدم شكره وتقديره لرئيس نادي الشهيد الرياضي على منحه العضوية الشرفية، متمنيًا التوفيق للفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم المقبل.

 

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منح العضوية الشرفية لرئيس بلدية محايل
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