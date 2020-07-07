- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تعترف: كورونا ينتقل بالهواء! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية تعترف: كورونا ينتقل بالهواء!
ينتقل من الرذاذ الصغير الذي يخرج من الأنف أو الفم
متابعات الخليج 365 - متابعة
اعترفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بظهور دليل على احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.
ويأتي الاعتراف بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.
وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا أليغرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف: إن المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت يوم السبت أن 239 عالمًا في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة.
وقالوا في الأدلة: إنه تبين لهم أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.
وكانت منظمة الصحة العالمية تقول في الأصل: إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعترف: كورونا ينتقل بالهواء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.