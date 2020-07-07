رئيس شركة القدية: كوفيد-19 لم يؤجل الجدول الزمني ونسير حسب الخطط

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار QIC، مايكل رينينجر، إن كوفيد-19 لم يستطع أن يؤجل الجدول الزمني للمشروع الضخم لمدينة القدية الترفيهية.

وتابع رينيجر في حديثه مع مجلة Construction Week: رغم التحديات، قمنا بتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وضمان استمرارية العمل.

أضاف: قبل مغادرة المكاتب لمتابعة الأعمال عبر الإنترنت، تأكدنا من أن جميع الموظفين تم منحهم إمكانية الوصول عن بُعد إلى المجلدات المشتركة، وقمنا بتثبيت تطبيقات مؤتمرات الفيديو على أجهزة الكمبيوتر المحمولة للجميع حتى يتمكنوا من مواصلة اللقاء مع زملائهم.

وواصل: أعتقد أن القدية كانت استباقية في خطواتها، حيث تتخذ كل السبل لمواصلة العمل كالمعتاد، وبالتالي فإن خططنا تتقدم كما كنا نتصور.

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إرشادات الصحة مكنتنا من الحفاظ على الجدول الزمني:

واستطرد: استمر العمل في المواقع أيضًا مع الالتزام الشديد بجميع توجيهات وقيود وإرشادات وزارة الصحة في المملكة التي مكنتنا من السير على الجدول الزمني المحدد للمشروع من خلال فريقنا المنتج والكفء.

وأضاف: نحن نتبع نهجًا متدرجًا لمطالبة موظفينا بالعودة إلى المكاتب، ونتأكد من أن مكاتبنا قد تم تعقيمها، مع توفير معدات الوقاية الشخصية واتخاذ جميع احتياطات السلامة.

وتعليقًا على الفترة من وجود كوفيد- 19، قال رئيس شركة القدية: واجهنا التحديات وتغلبنا عليها، ويسعدني أن أبلغكم أنه لم تكن هناك مشكلات كبيرة، أعتقد أنه لو كانت هذه الأزمة قد حدثت قبل عقد من الزمن لكان الوضع مختلفًا تمامًا.

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