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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول للشهادة الجامعية ومواعيد الاختبارات

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2020-07-07

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول للشهادة الجامعية ومواعيد الاختبارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول الأولي لحملة الشهادة الجامعية ومواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية والتخصصية.

وقالت وزارة الحرس الوطني في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه يمكن الاستفسار عبر الرابط التالي: هنا.

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كما يمكن الاطلاع على مواعيد ووتعليمات الحضور من خلال الرابط هنا.

وأكدت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية أنها تستشعر عظم المسؤولية المناطة بها كونها البوابة الأولى لاستقبال المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف تخصصاتهم وخريجي الثانوية العامة ليلتحقوا بكلية الملك خالد العسكرية، حيث تتشرف اللجنة بخدمة المتقدمين من خلال تطبيق إجراءات ومعايير وضوابط تضمن الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني.

وقالت: إن المتقدم سيجد بعض المعلومات الضرورية التي يحتاجها للالتحاق وشروط وتعليمات القبول ونبذة عن الدراسة شاملة للبرامج التعليمية والتدريبية والمميزات التي يتمتع بها الطالب أثناء الدراسة عبر البوابة.

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