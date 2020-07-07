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أكثر من 30 متسابقًا في ماراثون أحد رفيدة ضمن صيف 41
بمشاركة الجهات الأمنية والخدمية إضافة إلى الهلال الأحمر
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع اللجنة السياحية الفرعية وبلدية المحافظة، مسابقة الماراثون بمركز شعف جارمة، بمشاركة أكثر من 30 متسابقًا، وسط احتياطات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك بمتابعة محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، وضمن فعاليات صيف 41، حيث حصل على المركز الأول عبدالعزيز الغامدي والمركز الثاني محمد آل منصور والمركز الثالث خالد سلطان، كما قدمت لجنة التنمية في المحافظة تكريم خاص لكل من عبدالعزيز بن قرعان، ونايف ناصر نظير جهودهما في إنجاح الماراثون.
وشاركت الجهات الأمنية والخدمية إضافة إلى الهلال الأحمر في هذه الفعالية لضمان صحة الجميع وضبط حركة السير بموقع الفعالية للتسهيل على المتسابقين.
يُذكر أن فعاليات صيف المحافظة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
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