اخبار السعوديه

تنظيف الشواطئ في البرك لاستقبال المتنزهين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم تنظيف الشواطئ في البرك لاستقبال المتنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-07

تنظيف الشواطئ في البرك لاستقبال المتنزهين

بالإضافة إلى تأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية بالمحافظة

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك

تواصل بلدية محافظة البرك أعمالها في تحسين المشهد الحضري، حيث شملت الأعمال صيانة وتهذيب وتقليم الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف المنتزهات والشواطئ البحرية وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.

Advertisements

كما تعمل البلدية على معالجة التشوه البصري ضمن حملاتها لتحسين المظهر العام من خلال إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الأنقاض والنفايات، ومسح الساحات وعملية الكنس الآلي واليدوي المستمر.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة وضعتها البلدية لتنفيذ خططها وبرامجها التطويرية، لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيف الشواطئ في البرك لاستقبال المتنزهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا