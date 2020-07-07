تنظيف الشواطئ في البرك لاستقبال المتنزهين

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك

تواصل بلدية محافظة البرك أعمالها في تحسين المشهد الحضري، حيث شملت الأعمال صيانة وتهذيب وتقليم الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف المنتزهات والشواطئ البحرية وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.

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كما تعمل البلدية على معالجة التشوه البصري ضمن حملاتها لتحسين المظهر العام من خلال إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الأنقاض والنفايات، ومسح الساحات وعملية الكنس الآلي واليدوي المستمر.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة وضعتها البلدية لتنفيذ خططها وبرامجها التطويرية، لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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