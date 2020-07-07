استشارية تغذية لـ”المواطن”: الرياضة أهم من خل التفاح

2020-07-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

وجدت إحدى الدراسات أن ملعقتين كبيرتين يوميًا من خل التفاح، أي ما يعادل 30 ميلي لتر، ساعدت البالغين على فقدان 3.7 رطل من وزنهم على مدى ثلاثة أشهر دون تغيير أي جانب آخر من نظامهم الغذائي.

فوائد خل التفاح

ووجدت دراسة أخرى أن أولئك الذين كانوا يتبعون حمية غذائية، فقدوا ضعفي الوزن المتوقع عندما تناولوا ملعقتين من خل التفاح في اليوم، إذ يقدم خل التفاح مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى للجسم، بما في ذلك تحسين عملية الهضم، ويمكن أن يساعد شرب القليل منه قبل الوجبات الثقيلة والدسمة على تحطيم البروتينات بسرعة أكبر.

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ضوابط صحية وغذائية

بعرض الدراسة على استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد قالت لـ” متابعات الخليج 365“: هناك ضوابط صحية وغذائية لإنقاص الوزن تحت إشراف مختص تغذية علاجية، فالاعتقاد بأن خل التفاح يكفي لحرق دهون الجسم فهذا اعتقاد خاطئ، كما أن شرب كمية بسيطة من خل التفاح قبل الأكل سيتعب الفرد وبسبب له العديد من المشاكل وخصوصًا إذا كان الفرد يعاني من الارتجاع الحمضي أو ما يعرف بالحموضة.

وأكدت أن أفضل حل لتخسيس الوزن هو الرياضة مع تطبيق برنامج غذائي صحي تحت إشراف طبي، وغير ذلك كتناول الأدوية فإنه مضرّ للجسم؛ إذ تسهم في التخلص من عناصر مهمة كالفيتامينات والمعادن، وبالتالي التسبب في تساقط الشعر والشعور بالخمول والكسل.

إيقاف تلف الخلايا

وكشفت دراسة أن خل التفاح يحتوي على المواد الكيميائية المعروفة باسم البوليفينول والتي تساعد في وقف تلف الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض أخرى مثل السرطان، وأثبتت الدراسات أن خل التفاح يقلل فعليًا من فرص إصابتك بالسرطان.

ووجدت الدراسة أن خل التفاح يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم والأنسولين في مجموعة من الناس مع داء السكري من النوع 2، ويتكون خل التفاح من خلال تخمير السكر من التفاح ويحول إلى حمض الخليك، وهو العنصر النشط في الخل.

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