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حائل تسجل ١٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ١٤٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.
وأوضحت الوزارة، أن الحالات الجديدة رُصدت داخل المنطقة بواقع ١٠٩ حالات في حائل، و١٦ حالة في محافظة بقعاء و ١٠ حالات في محافظة الشملي، بينما تم تسجيل ٤ حالات في محافظة الشنان، وحالتين في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة السليمي جنوب المنطقة.
وشهدت المنطقة تعافي ٦ حالات ليصل إجمالي حالات التعافي ٦٣٥ حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة ١٥١٤ حالة من أصل ٢١٥٢ حالة تم رصدها في المنطقة توفي منهم 3 حالات فقط.جديد الأخبار
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