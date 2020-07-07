حائل تسجل ١٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ١٤٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

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وأوضحت الوزارة، أن الحالات الجديدة رُصدت داخل المنطقة بواقع ١٠٩ حالات في حائل، و١٦ حالة في محافظة بقعاء و ١٠ حالات في محافظة الشملي، بينما تم تسجيل ٤ حالات في محافظة الشنان، وحالتين في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة السليمي جنوب المنطقة.

وشهدت المنطقة تعافي ٦ حالات ليصل إجمالي حالات التعافي ٦٣٥ حالة، ‏‏فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة ١٥١٤ حالة من أصل ٢١٥٢ حالة تم رصدها في المنطقة توفي منهم 3 حالات فقط.

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