2020-07-07

تحديث بيانات مستفيدي الضمان مجانًا هنا الرابط والخطوات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحديث بيانات مستفيدي الضمان بالمجان، ويمكن أن يقوم به المستفيد نفسه عبر موقع الوزارة.

وقال متحدث الموارد البشرية عبر تويتر : يمكن للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (هنا). اختر الملف الشخصي. اختر تحديث البيانات. راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت مؤخرًا حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

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تحديث البيانات يضمن وصول الدعم لمستحقيه

تأتي هذه الحملة في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

الجدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

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