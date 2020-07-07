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درجة الحرارة اليوم لامست الـ50 مئوية في الأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن درجة الحرارة اليوم في الأحساء لامست الـ50 مئوية حيث سجلت 49.8 درجة.
درجات الحرارة اليوم
وسجلت الدمام 49.4 درجة، فيما سجلت الرياض 47 ورفحاء 46 درجة، فيما سجلت القيصومة 45.5 وسجلت وادي الدواسر 44 درجة، بينما كانت درجة الحرارة في كل من عرعر وشرورة 43 درجة، فيما سجلت كل من مكة المكرمة والقصيم 43 درجة، بينما سجلت المدينة المنورة 40.
وكانت أقل درجات الحرارة المسجلة اليوم في خميس مشيط والباحة ووصلت 31 درجة.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل الأحساء أعلى درجات الحرارة غدًا الأربعاء، والتي قد تصل إلى 47 مئوية، فيما ستسجل الرياض وحفر الباطن 45 درجة لكل منهما.
حالة الطقس غدًا
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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