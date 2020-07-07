إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا 

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

جاء اختبار الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إيجابيًا لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث خضع للفحص والكشوفات بعد ظهور الأعراض عليه أمس الاثنين.

وقال جايير بولسونارو لشبكة CNN Brasil في مقابلة مباشرة بعد إعلان نتيجة اختباره: أنا بخير تمامًا، مضيفًا أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين ووصفه بأنه فعال ضد الفيروس، وذلك على الرغم من أن استخدامه لم يصرح به معظم خبراء الصحة على مستوى العالم، ويمكن أن يحمل آثارًا جانبية خطيرة.

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وكان سبق وأن أعلن بولسونارو، 65 عامًا، موقفه من فيروس كورونا قائلًا إنه مجرد إنفلونزا صغيرة، ورفض مرارًا وتكرارًا التوصيات الطبية لتجنب العدوى، مُصرًا على الاختلاط بالحشود ومصافحتهم دون ارتداء قناع طبي.

وبذلك ينضم بولسونارو إلى قادة آخرين حول العالم أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا ومنهم رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

حالات الإصابة في البرازيل:

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 1,628,283 إصابة، ما يجعلها الدولة الثانية على العالم من حيث معدل الإصابات، وتُوفي 65,631 شخصًا، بينما تعافى 1,072,229 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي وصل عدد الإصابات إلى 11,812,031 إصابة، وتُوفي 542,480 شخصًا، بينما تعافى 6,794,830 شخصًا.

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