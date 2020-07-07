شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. الأرض تبتلع عدداً من الوافدين العرب .. والرعب يجتاح المواطنين (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٥ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

أصيب حشد من المواطنين ، يوم امس ، بالهلع الشديد ، وهم يرون عددا من الوافدين العرب بينهم ، يتساقطون تباعا إلى داخل بئر .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وقالت مصادر إعلامية أن بئر في لبنان ابتلع خمسة سوريين بعدما سقطوا تباعا فيه بينهم طبيب، والذي كان يحاول إنقاذ الأربعة الذين سبقوه إلى قعر البئر.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية فإن شخصين سوريين كانا يعملان على تنظيف محيط البئر البالغ عمقه11 مترا في منطقة محلة المرجة في أبي سمراء بطرابلس، إلا أنهما سقطا فيه، ولم يستطيعا الصعود مجددا. وعقب سقوطهما، هرع شخص ثالث لإنقاذهما، لكن ما لبث أن سقط هو أيضا، ليلحق به الشخص الرابع.

وبينما كان الضحية الخامسة "الطبيب" يحاول انقاذ الأربعة، لحق بهم هو الآخر.

واستطاعت فرق الإسعاف انتشال جثث ثلاثة، وهم: ع. ي. (32 عاماً)، م. غ. (28 عاماً) والطبيب ع. ش. د. (50 عاماً)، حيث جرى لاحقا انتشال الجثتين الأخريين.

من جانبها أصدرت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة بيانا قالت فيه: تعرض 5 أشخاص لحادثة سقوط في بئر عميق في محلة المرجة في أبي سمراء، ما أدى إلى وفاتهم.

وأضافت: عملت فرق البحث والإنقاذ وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة بمؤازرة من الدفاع المدني على سحبهم جميعا ونقل جثثهم إلى المستشفى.





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