شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صادمة عثر عليها في منزل وافدين بالسعودية .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٦ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

مفاجأة غير متوقعة سيطرت على رجال الشرطة في العاصمة السعودية الرياض أثناء مداهمتهم منزل يقطن فيه وافدين . للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: صورة مسربة لزوجة الأمير محمد بن سلمان الجديدة.. عمرها 18 عام وجمالها فاق جمال زوجة ملك الأردن الملكة رانيا.. شاهد شاهد.. فتاة تمتلك ثاني أطول سيقان في العالم.. شاهد مظهرها بدون ملابس (صور) من هي الفتاة الكويتية التي تشبه مايكل جاكسون.. لن تصدق من تكون .. (شاهد الفيديو) شاهد.. الأرض تبتلع عدداً من الوافدين العرب .. والرعب يجتاح المواطنين (صور) فاتنة الجمال «لين برنجكجي» تبهر الجمهور وتخيب آمال زوجها (فيديو) مفاجاة الوسط الفني ... هيفاء وهبي مع زوجها السري أمام القضاء فيديو.. شاهد كيف كانت ردة فعل شقيق رامز "ياسر جلال" في برنامج "رامز مجنون رسمي".. ولماذا ألغت MBC بث الحلقة! Advertisements طعنة إماراتية جديدة في ظهر السعودية.. شاهد تفاصيلها وطريقتها! شمس الكويتية في حفلة رقص صاخبة.. شاهد كيف استعرضت مفاتنها بشكل فاضح (فيديو) مشهد مرعب.. «دب عملاق» يهجم على امرأة أثناء محاولتها التقاط صورة معه تركيا ترعب مستشار "محمد بن زايد".. نشر معلومة خطيرة ثم حذفها على الفور (شاهد) «فيصل القاسم» يكشف عن عودة وشيكة لنجل الرئيس المخلوع وتوليه الحكم خلفاً لوالده .. شاهد من يكون تهديدات إيرانية خطيرة.. هل تشتعل مواجهة عسكرية في الخليج؟ شاهد.. أول رد سعودي على تسريبات خيمة القذافي ومؤامرته الخبيثة ضد المملكة عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وتفصيلا فقد ضبطت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، 4 وافدين من الجنسية البنجلاديشية امتهنوا جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتهريبها إلى خارج المملكة. ووفقًا للمعلومات التي نشرها “سناب الداخلية”، فإن الوافدين الأربعة اتخذوا شقة سكنية بحي الديرة جنوب العاصمة وكراً لاستقبال الأموال وتخزينها وتهريبها بنسبة مالية متفق عليها. وعُثر بحوزتهم، فور مداهمة الشقة، على 209 آلاف ريال، وأوراق إيرادات المبالغ المستلمة من الأشخاص.

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