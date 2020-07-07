شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صورة مسربة لزوجة الأمير محمد بن سلمان الجديدة.. عمرها 18 عام وجمالها فاق جمال زوجة ملك الأردن الملكة رانيا.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤١ مساءً (أخبار الخليج 365/خاص)

تناقلت حسابات قطرية، صورة مسربة قالت إنها لزوجة سمو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجديدة والذي تبلغ من العمر “18” عاماً.

ووفقا لمتابعة (أخبار الخليج 365)، تناقلت عدد من الحسابات الوهمية والتي تتبع للمخابرات القطرية، صورة مسربة ادعت بأنها لزوجة الأمير محمد بن سلمان.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ولم تذكر الحسابات أي تفاصيل عن الزوجة الجديدة غير أنها قالت بأنها فتاة عمرها 18 سنة من عائلة (ج).

ومن الصورة المسربة، قال المتابعون بأن جمال زوجة الأمير محمد بن سلمان فاق كل التوقعات وقهر جمال زوجة ملك الأردن الملكة رانيا.

ومن المعروف أن ابن سلمان، متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، ولها من الأبناء الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأمير مشهور.

وسارة بنت مشهور هي الأميرة بنت الأمير مشهور بن عبد العزيز آل سعود ، الابن الرابع والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته نوف بنت نواف النوري الشعلان، وابنة الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن سعود آل سعود.

وتزوج ولي العهد السعودي، في 6 أبريل/نيسان 2008، من ابنة عمه الأميرة سارة، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.



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