شكرا لمتابعة خبر عن آلية الكشف عن مخالفات عدم وجود تأمين سار للمركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر، عن آلية الإدارة العامة للمرور التي ستطبقها لضبط مخالفات عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.
ومن المقرر أن تطبق المرور تلك الآلية بدءًا من شهر ذي الحجة المقبل.
وأوضحت المصادر، أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آلياً، وإذا اتضح عدم وجود تأمين على المركبة، تُسجل المخالفة، وفقًا لـ "سبق".
يذكر أن المرور، كانت قد دعت ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة.
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