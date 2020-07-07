شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف أماكن وفاة الـ 49 المعلن عنهم اليوم بفيروس "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2017 حالة وفاة.
وقالت الوزارة أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 35 منهم في الرياض، و5 في جدة، واثنان في الهفوف.
وأضافت : ومتوفى واحد في كل من المدينة المنورة والقطيف وخميس مشيط والباحة وعرعر ووادي الدواسر والطائف.
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