شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد في الاحتفال الشعبي بمناسبة توليه مقاليد الحكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة نادرة ملك فهد رحمه الله في الاحتفال الشعبي الذي أقامه له أهل الرياض بمناسبة توليه مقاليد الحكم. أظهرت صورة نادرة ملك فهد رحمه الله في الاحتفال الشعبي الذي أقامه له أهل الرياض بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وظهر معه في الصورة الأمراء عبدالله (الملك) وسلطان ،وفيصل بن فهد رحمهم الله جميعا، وذلك على ملعب الملز عام 1982م.

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