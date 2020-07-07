شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة أم سلطان البائعة الوحيدة في سوق جدة للخضار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): روت التاجرة روت التاجرة السعودية أم سلطان قصة اقتحامها مجال بيع الخضار في جدة وتركها إعداد الأطعمة المنزلية. وقالت أم سلطان، لـ قناة " العربية " إن الشيء الوحيد الذي يشغل بالها هو كيفية مباشرة عملها التجاري في السوق وتجهيز محلها لاستقبال الزبائن. وأشارت إلى أنها تخوض دومًا صراعًا مع التجار فيما يتعلق بالأسعار، حيث حازت أم سلطان على تشجيع من أطراف عديدة، على رأسها أمانة منطقة جدة، والتي وفّرت لها موقعًا في السوق خلال وقت قصير.

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