شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المنظر "الخيالي" لشلالات جبال القهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، المنظر "الخيالي" لشلالات لجبال القهر في محافظة الريث شرقي منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة.

ويذكر أن جبل القهر سمي بهذا الاسم أثناء وقوع حرب القهر، كما يعرف بجبل زهوان، وتحده من الشرق مجموعة من الجبال والأودية التي تفصل بينه وبين محافظة الفرشة التابعة لظهران الجنوب بمنطقة عسير.

ومن الغرب يحده عدد من الأودية التي ترفد وادي بيش وجبل القهرة "المائدة"، ومن الشمال يحده وادي بيش بروافده، أما من الجنوب فيحده الجبل الأسود.