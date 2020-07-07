شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: من الممكن أن يتحور كورونا ويصبح أشد خطرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري أمراض معدية، أنه من الممكن أن يتحور فيروس كورونا الجديد ويصبح أشد خطرًا .

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه جاري دراسة الفيروس لمعرفة التركيب الجيني الدقيق للفيروس.

وأشار إلى أن بعض الدراسات في أوروبا أثبتت أن هناك بعض التحور في الفيروس، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أى حالات خطيرة جدًا داخل المملكة.