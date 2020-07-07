"الموارد البشرية" تتيح للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات. أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات. وأشار إلى أنه يمكن تحديث البيانات من خلال الرابط التالي: هنــــــــــــــــــا .

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