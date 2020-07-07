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صورة نادرة تجمع الملك سلمان وشقيقه الراحل الملك فهد في رحلة برية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة نادرة الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، ومحمد بن فهد، في رحلة برية 1399 هــ 1979 م.

سجلت العلاقة بين الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز مستوى لافتًا، حيث كان الحب المتبادل والاحترام والحميمية بينهما حاضرًا.

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