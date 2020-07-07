شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" تضبط أكثر من 1600 مخالفة ضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذت الفرق الميدانية في الهيئة العامة للزكاة والدخل 2,225 زيارة تفتيشية، خلال الستة أيام الماضية، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتطبيق النسبة المحدثة للضريبة 15% منذ بدء تنفيذها مطلع شهر يوليو الجاري.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 1,685 مخالفة ضريبية، تمثلت معظمها في عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل التاجر نسبةً أقل من الضريبة المستحقة.

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وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد المخالفات المضبوطة بـ201 مخالفة، تليها جدة بـ181، والأحساء بـ155، حيث تم تنفيذ هذه الزيارات التفتيشية على عدة قطاعات تجارية في الأسواق المحلية، مثل التجزئة، المطاعم، والتجارة العامة.

وسجل قطاع التجزئة عدة مخالفات ضريبية، جاءت مدينة الدمام على رأسها بـ107 مخالفات، ثم جدة بـ89، والأحساء بـ79، كما سجل قطاع المطاعم عدة مخالفات ضريبية، حيث جاءت مدينة الدمام أولا بـ78 مخالفة، ثم مكة المكرمة بـ63، والأحساء بـ62.

ونوهت بضبط مخالفات بقطاع التجارة العامة، وتصدرت الرياض المناطق بضبط بـ64 مخالفة بها، تلتها بريدة بـ19 مخالفة، ثم مكة المكرمة بـ14 مخالفة.