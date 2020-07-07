شكرا لمتابعة خبر عن "الخثلان" يدعو إلى الاشتراط عند الإحرام هذا العام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دعا الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حجاج هذا العام بـ"الاشتراط" عند إحرامهم.

وأضاف "الخثلان" في لقائه ببرنامج "يستفتونك"، أن "الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جداً ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، فعندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، مشيرًا إلى أنه "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه".

وأكد أنه يجب إتمام النسك إذا لم يشترط الحاج، متابعًا: " فإن لم يمكن فإنه يكون حكمه حكم المُحصَر، فيذبح هدياً ويحلق رأسه، ويحج من العام القابل، على خلاف بين الوجوب والاستحباب".