موجة غبار تجتاح طريق الساحل القديم والجديد و"الطائف- الرياض"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تتعرَّض أجزاء من طرق "الساحل القديم والجديد"، و "الطائف- الرياض"، إلى موجة غبار كثيفة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. تتعرَّض أجزاء من طرق "الساحل القديم والجديد"، و "الطائف- الرياض"، إلى موجة غبار كثيفة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.

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