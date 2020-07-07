شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة إصدار شيك بدون رصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت النيابة العامة أن إصدار شيك بدون رصيد يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويتم معاقبة المسؤول عنها.

وأضافت أن كتابة الفرد لشيك بدون رصيد أو لديه رصيد أقل من المبلغ المكتوب أو تعمد الكتابة بطريقة تمنع صرفه، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

وذكرت أنه يتم معاقبة المخالفين بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.