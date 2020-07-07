شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تعلن انخفاض نسبة البطالة بين الإناث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤشرات جهودها في التوطين وتمكين المرأة، مؤكدة انخفاض نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 28.2% مقارنة بـ 31.7% في الربع الأول من 2019.

وذكرت أن حجم توظيف السعوديين في القطاع الخاص تصاعد منذ سبتمبر الماضي وحتى مارس الماضي، مع بداية جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها بالشركة مع الجهات الحكومية خلال عامي 2018 و2019، للسيطرة على معدل البطالة ساهمت في انخفاض المعدل من نسبة12.9% إلى نسبة 11.8% في الربع الأول من 2020.

ونوهت بزيادة نسب التوطين في قطاعات محددة عن طريق اتفاقيات التوطين تم التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن ليس لديهم خبرة أو من أمضوا وقتا في البحث عن العمل.