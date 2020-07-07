شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 84 حالة كورونا جديدة بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم الثلاثاء، 84 حالة.

وقالت الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 6 إصابات، وأبو عريش 29 إصابة، وبيش 16 إصابة، وصامطة 13 إصابة، والعيدابي 6 إصابات.

وسجلت صبيا 3 إصابات، والدرب إصابتين، والدائر إصابتين، وفرسان إصابتين، والحرث إصابتين، والعارضة إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 48 حالة شفاء.

ويذكر أن إجمالي عدد الإصابات سجل بمنطقة جازان حتى اليوم 3000 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2154 حالة، وبلغ عدد الوفيات 34 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 812 حالة.