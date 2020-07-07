شكرا لمتابعة خبر عن "الدفاع" تدعو المقاولين المجتازين لمرحلة التأهيل إلى استلام وثائق المنافسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دعت وزارة الدفاع، ممثلة في القوات الجوية الملكية، المقاولين المجتازين لمرحلة التأهيل، والمعلنة نتائجهم سابقاً، إلى استلام وثائق المنافسة لمشروع تنفيذ البنية التحتية والمرافق الإنشائية المساندة لرادارات القطاع الشمالي.

وأوضحت أن قائمة الشركات المجتازين لمرحلة التأهيل المسبق للمشروع هي:شركة المباني مقاولون عامون، شركة منصور بن سليمان الرواف وشريكه للتجارة والمقاولات، شركة الأنظمة المتقدمة للمشاريع المحدودة، شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات (سبك )، شركة السيف مهندسون ومقاولون المحدودة.

وأشار إلى أن موعد وثائق المنافسة سيكون يوم الخميس (١٤٤١/١١/١٨هـ) الموافق (٢٠٢٠/٧/٩م) الساعة (١٣:٠٠)، حيث سيتم تكليف مندوب مفوض من قبل الشركة لاستلام وثائق المنافسة الخاصة بالمشروع، ومراجعة قسم العقود والمنافسات بالإدارة الهندسية والأشغال بالقوات الجوية/ بقيادة القوات الجوية الجناح الغربي، وفي حال وجود أي استفسارات الاتصال على أرقام الهواتف: (0115642406/0115642111/0115642777).