شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. رجل أعمال ينشئ دار إيواء بخدمات فندقية للعاملات المنزليات في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قام رجل أعمال في منطقة حائل بإنشاء دار إيواء بخدمات فندقية للعاملات المنزليات اللاتي انتهت فترة التعاقد معهن،ولم يتمكنن من العودة إلى بلادهم بسبب وقف الطيران.

وأوضح بادي رجاء، صاحب المبادرة، أنه اتجه لإنشاء الدار رغبة منه في تقديم المساعدة في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن المبادرات والاجراءات التى اتخذها خادم الحرمين الشريفين في ظل الأزمة شجعته على إنشاء الدار.

وأكد أن الدار يوفر السكن الفاخر، وأيضا مركز تدريب، وخدمات صحية، كما يطبق بداخله كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.