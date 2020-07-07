شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مميزات تطبيق "تأكد" للمستهلكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أتاح تطبیق "تأكد" للمستھلك الحصول على العدید من المعلومات والخدمات بطریقة بسیطة حول التحقق من صحة بطاقات الأجھزة المنزلیة للتأكد قبل شرائھا من أنھا مطابقة لمتطلبات المواصفات القیاسیة السعودیة.

وقال بشير اللقماني مدير إدارة مواصفات كفاءة الطاقة في المباني لقناة " الإخبارية " یمكن للمستھلك استخدام التطبیق الذي طورته ھیئة المواصفات والمقاییس بالتنسیق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بیانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات.

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وأضاف : كذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجھزة المنزلیة التي تشمل "المكیفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات،والسخانات"، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وتابع : یتیح التطبیق للمستھلك، إمكانیة التأكد من صحة علامة الجودة السعودیة المدونة على العدید من المنتجات،والتحقق من سریان صلاحیة العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستیك القابل للتحلل وسریان مدة الترخیص الذي تمنحھ ھیئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ويذكر أن ھیئة المواصفات منحت للمستھلك، عبر تطبیق "تأكد"، القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجھات الرقابیة المعنیة من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامیة اللازمة.