شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: حرارة الأحساء والدمام تتجاوز الـ49 درجة مئوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء. وسجّلت كل من الأحساء والدمام أعلى درجة حرارة وهي 49.8 و49.4 على التوالي، فيما سجلت الباحة أدنى درجة وهي 31 مئوية.

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