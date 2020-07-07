شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالسلام السليمان: يجوز إعطاء الزكاة للأقارب بشرط (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، حكم إعطاء الزكاة للأقارب .
وجاء ذلك ردًا على سؤال خلال برنامج " فتاوي " تضمن : " اخواتي محتاجين فهل يمكن أن انفق عليهم من الزكاة ؟".
ورد الشيخ قائلا : نعم يجوز إعطاء الزكاة للأقارب إذا كانو يستحقون، ويعتبر ذلك صدقة وصلة رحم.
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