مازن جوهر رئيسًا تنفيذيًا لشركة المعدَّات المكملة للطائرات المحدودة

أصدر مجلس إدارة شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، قرارًا بتعيين المهندس مازن بن محمد جوهر رئيساً تنفيذياً للشركة، لتولي إدارة أعمالها، وذلك خلفاً للدكتور منصور بن عبدالعزيز بن عيد، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ مارس عام 2016م.

وأشارت الشركة إلى أن تعيين المهندس مازن جوهر رئيساً تنفيذياً، جاء استناداً إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية المتميزة في مجالي الصناعة والإدارة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، اكتسبها من شغله العديد من المناصب التي كان من ضمنها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، والمدير التنفيذي لشركة تعبئة المياه الصحية «نوفا».

وكذلك المدير التنفيذي للعمليات لخدمات المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن، ونائب الرئيس للخدمات التجارية والدعم في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة «بروكتر أند جامبل» العالمية P&G خلال فترة خدمته فيها، والتي امتدت لما يقرب من 18 عامًا.

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يُذكر أن شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC تركز على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرات وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة، كما تقوم الشركة بإصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية.

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