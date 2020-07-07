إصابة 22 شخصًا في حريق بأحد فنادق الرياض

الهلال الأحمر والدفاع المدني يباشران الحادث..
كشفت هيئة الهلال الأحمر بمدينة الرياض، أنَّ 22 شخصًا تعرضوا للإصابة نتيجة حادث حريق بأحد فنادق العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث تمَّ نقل حالتين لأقرب منشأة صحية.
وقال الهلال الأحمر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنّ 9 فرق إسعافية من الهلال الأحمر بالتعاون مع الدفاع المدني باشرت حادث حريق بأحد الفنادق بمنطقة الرياض. مشيرًا إلى أنه تمَّت معالجة 22 مصابًا بالموقع.
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