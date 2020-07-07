بالفيديو.. وزارة الصحة توضح آخر موقف للمستشفى الميداني بعسير

قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث الدكتور جمال العويس: إن منطقة عسير وجميع مناطق المملكة تخضع لتقييم يومي عن مؤشرات ضعط العنايات المركزة ونسب التنويم في الأجنحة، وبالتالي يكون لدينا أنظمة إندار وتنبؤ مبكر في توجيه الموارد حسب الاحتياج.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض آخر مستجدات كورونا اليوم الثلاثاء أنه تم زيادة الأسرّة للعنايات المركزة في منطقة عسير بنسبة تفوق 33% ، وجارٍ العمل حاليًا على زيادة السعة السريرية بالإضافة إلى العمل على مستشفى ميداني في المنطقة.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108 فيما بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 49 حالة.

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