بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 3392 حالة اليوم الثلاثاء.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 308 حالات، كما تمَّ تسجيل 246 في الطائف و232 في المدينة المنورة و227 في جدة و219 في الدمام و141 في القطيف و132 في مكة المكرمة و124 في خميس مشيط و109 في حائل و106 في الهفوف و102 في نجران و99 في بريدة و90 في المبرز و86 في عنيزة و74 في محايل و73 في أبها.

كما تم تسجيل 56 في تبوك و51 في ينبع و46 في الظهران و45 في كل من أحد رفيدة وبيشة و39 في الجبيل و35 في حفر الباطن و32 في الخبر و31 في وادي بن هشبل و29 في أبو عريش و28 في الخرج و27 في المذنب و25 في رنية و19 في كل من الرس وشرورة و18 في سراة عبيدة.

فيما تم تسجيل 16 في كل من بيش وبقعاء و15 في وادي الدواسر و14 في كل من العيون ورجال ألمع و13 في كل من حريملاء وصامطة و12 في عيون الجواء و11 في بطحاء و10 في كل من حوطة سدير والشملي وتربة و9 في كل من عرعر وتثليث وسلوى و8 في كل من بارق وسكاكا وحوطة بني تميم و8 في الجفر و7 في كل من ثار وتبالة ورياض الخبراء والمجاردة والقنفذة 7 في القويعية وأم الدوم.

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بينما تم تسجيل 6 في كل من العيدابي وجازان والمحاني والمندق وظهران الجنوب والنعيرية وراس تنورة و5 في كل من خليص والمجمعة وحبونا وقيا وصفوى وخيبر والمزاحمية وتمير والخفجي والبشائر و4 في كل من الرين الشنان والمضة وبقيق والليث والعيص والسحن.

فيما تمَّ تسجيل 3 في الحرجة والرويضة والبرك والزلفي وقصيباء ومهد الذهب وصبيا وضبا ورماح والبكيرية والقرى وحالتين فقط في كل من موقق الأسياح والدائر وفرسان والدرب والباحة والدلم.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108 فيما بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 49 حالة.

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