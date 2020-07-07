بالفيديو.. وزارة الصحة زيادة سعة العنايات المركزة 30% خلال 3 أشهر فقط

قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث الدكتور جمال العويس: إنه تمَّ زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة في جميع مناطق المملكة بنسبة ٣٠٪ خلال ٣ أشهر فقط.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض آخر مستجدات كورونا اليوم الثلاثاء أنَّ 65% إلى 75% من مصابي كورونا الموجودين في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

واستكمل: مستمرون في رفع الطاقة الاستيعابية في جميع مستشفيات المملكة بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري لفيروس كورونا بواقع ٦٠ ألف فحص يومي.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108 فيما بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 49 حالة.